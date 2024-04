Veneciafrenia | follia e morte a Venezia | la recensione | un accattivante horror ambientato in laguna

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ladi, film diretto da Álex de la Iglesia che vede un gruppo di turisti spagnoli alle prese con una vacanza da incubo, risucchiati in un piano diabolico e dagli intenti ben precisi. Su Rai4 e RaiPlay. Una comitiva di amici spagnoli è entusiasta per il viaggio a, una vacanza che dovrebbe nelle intenzioni distoglierli dai loro problemi quotidiani: tra relazioni in crisi e matrimonio in arrivo, le preoccupazioni non sono poche. Al loro arrivo i ragazzi sbarcano in una città che non li accoglie in modo benevolo, per via di quel turismo di massa che sta mettendo a rischio la tranquillità della. Sulla barca che li conduce all'hotel uno di loro perde il telefono in acqua e poco dopo gli si avvicina con fare minaccioso un altro passeggero, che indossa un costume da Rigoletto …