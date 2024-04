Vendita Milan | sul ricorso Blue Skye il Tribunale di Milano dichiara la carenza di competenza giurisdizionale

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La decisione sulla causa intentata da, ex socio di minoranza nella gestione del, contro Elliott su un capitolo specifico riguardante un pegno sulle azioni spetta ai giudici lussemburghesi. Come spiega l’ANSA, la Sezione specializzata imprese delcivile dio hato la propria “di” a decidere nel merito.due anni fa aveva chiesto alcivile dio di accertare “la invalidità della rinuncia” al pegno “esistente in favore di Project Redblack”. Sul caso dellaa RedBird,aveva presentato anche un ...

Nella 35esima giornata ci sarà la sfida tra Milan e Genoa e da oggi parte la vendita dei biglietti: ecco le informazioni In questo finale di stagione il Milan si giocherà molto. In campionato c’è da ... (dailymilan)

Biglietti Milan-Genoa , da ora al via la fase di vendita per gli abbonati . Ecco tutte le info per i tifosi rossoneri (pianetamilan)

Pepco conquista Milano: nuova apertura nella capitale della moda - Milano, 10 Aprile 2024. Pepco, la rinomata catena internazionale specializzata in abbigliamento e articoli per la casa a prezzi competitivi, prosegue con slancio il suo processo di espansione in Itali ...adnkronos

Eataly, ricavi in crescita a quota 656 milioni. Il 60% in Nord America - Crescono i ricavi e i margini di Eataly. La catena di ristoranti e punti Vendita dedicati al made in Italy enogastronomico di eccellenza, creata da Oscar Farinetti nel 2004, ha chiuso lo scorso anno c ...corriere

Biglietto scontato per gli studenti al Salone del mobile: Milano si prepara alla settimana del design con la chiamata ai giovani - Costerà 15 euro invece di 40 l’ingresso agevolato introdotto per la prima volta quest’anno. La presidente Maria Porro: “Un invito a esplorare la ...milano.repubblica