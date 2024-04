Vela | tappa kinder optisud dal 12 al 14 aprile ad Agropoli

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Addal 12 al 14la secondadel “Trofeo Optimist ItaliaJoy of Moving”. Sarà il mare blu di(Sa), dal 12 al 14, ad ospitare, la secondadel “Trofeo Optimist ItaliaJoy of Moving”, regata valida anche come secondadel Circuito. Attesi circa 300