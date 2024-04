Vaticano “Dignitas infinita” denuncia maternità surrogata | aborto | gender e molto altro

(Di mercoledì 10 aprile 2024)è il nuovo documento del Dicastero per la Dottrina della fede chele attuali violazioni della dignità umana, in tutte le sue forme. Un documento che ha richiesto ben cinque anni di lavoro e di dialogo col Magistero di Papa Francesco e annuncia con audacia la sacralità della vita umana. A ogni ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Dopo l’autorizzazione alla benedizione delle coppie omosessuali, il dicastero Vaticano per la Dottrina della fede ribadisce la condanna della maternità surrogata e il suicidio assistito in una ... (ildifforme)

Dignità infinita è il titolo e la parola chiave della dichiarazione firmata dal cardinale Victor Manuel Fernández, responsabile del Dicastero per la dottrina della fede. Il Vaticano dice no alla ... (vanityfair)

L'Osa condanna il blitz dell'Ecuador nell'ambasciata messicana - Il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), riunito per il 2/o giorno in seduta straordinaria, ha approvato oggi una risoluzione di condanna per "l'intrusione nell'ambasci ...ansa

Home » Attualità » Maternità surrogata: il Vaticano sostiene sia un delitto universale - Il Vaticano si schiera contro la maternità surrogata, chiedendo che diventi un delitto universale, per tutelare la dignità umana.vocidicitta

Le suore che accusano Rupnik chiedono giustizia: finita l’inerzia vaticana, ecco le prossime mosse - La pietra comincia a rotolare, dice un vecchio proverbio montanaro. Mercoledì 3 aprile l’avvocata Laura Sgrò ha trasmesso al Dicastero della Dottrina della fede il “Libello” per chiedere giustizia per ...ilfattoquotidiano