Vanina – Un vicequestore a Catania su Canale5 | trama terza puntata 10 aprile

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Questa sera, mercoledì 102024, alle 21:20 in prima serata su, va in onda in prima tv ladella fiction– Uncon Giusy Buscemi. Vediamo insieme la, mentre qui trovate il cast e quante puntate sono. Subito sotto il trailer.3 – 10Titolo: La logica della lampara Ladi– Unsi apre con una telefonata anonima che segnala il ritrovamento di una valigia in mare. La valigia contiene il cadavere di una giovane donna, identificata come Lorenza Iannino, una brillante avvocatessa. ...