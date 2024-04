Vanina – Un vicequestore a Catania | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Stasera, mercoledì 10 aprile 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ladi– Un, miniserie televisiva italiana, tratta dai romanziscrittrice Cristina Cassar Scalia, diretta da Davide Marengo con protagonista Giusy Buscemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nella, dal titolo La logicalampara, un nuovo caso fa ricongiungere le strade die Manfredi. È stato proprio il medico, infatti, a vedere due uomini sospetti mentre gettavano in mare una pesante valigia. Quest’ultima era intrisa del sangue dell’avvocata Lorenza Iannino,quale non si trovano altre tracce. A finire nel ...