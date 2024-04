Utilizza il codice sconto esclusivo di About You | per te un risparmio del 15%

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 10 aprile 2024)You è un e-commerce di moda nato in Germania nel 2014 e che in pochissimo tempo si è distinto come uno dei negozi online più scelti per l’acquisto di capi di abbigliamento, accessori e calzature. Nel 2018 ha vinto il premio come migliore società unicorno di Amburgo, riconoscimento insignito alle start-up non quotate in borsa che hanno superato un milione di dollari di fatturato. L’obiettivo principale del sito è permettere ad ogni persona di trovare il proprio stile. Nello sito web infatti potrai trovare svariate categorie di abbigliamento e accessori che rispondono anche alle esigenze e ai gusti più ricercati. Dagli abiti con tagli più classici ai look molto più particolari, che vanno incontro alle nuove tendenze fashion: acquista capi per lui o per lei scegliendo tra migliaia di articoli e di top brand. Tra le categorie di abbigliamento troverai ...