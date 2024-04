Emergono nuovi dettagli sulla Sparatoria avvenuta nella mattinata di martedì 2 aprile in una scuola di Vantaa, città non lontana da Helsinki, nel sud della Finlandia . La polizia finlandese ha ... (fanpage)

USA, sparatoria a Philadelphia: colpi in mezzo alla folla durante la festa per la fine del Ramadan - Diverse persone sono state colpite a Philadelphia in un evento che segnava la fine del Ramadan: lo riferisce Fox citando fonti di polizia ...fanpage

Cnn, sparatoria a Philadelphia in mezzo alla folla - sparatoria in mezzo ad una grande folla a Philadelphia. Lo riporta la Cnn, riferendo che la polizia è intervenuta per rispondere. Non ci sono altri dettagli per ora. (ANSA). (ANSA) ...ansa

Usa, i docenti potranno portare a scuola un’arma: il Senato repubblicano del Tennessee approva la legge - Il Senato dello Stato americano del Tennessee, a maggioranza repubblicana, ha approvato una legge che permetterà agli insegnanti delle scuole pubbliche primarie e secondarie e al personale scolastico ...ilfattoquotidiano