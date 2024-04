Usa | sparatoria a evento di fine Ramadan a Filadelfia | 2 feriti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Quattro persone sono state arrestate Almeno due persone sono state ferite in una, in un'area in cui era in corso unper celebrare ladel. Secondo quanto riferito dai media americani, quattro persone sono state arrestate in relazione all'incidente. Secondo la Cnn, la polizia ritiene che lasia