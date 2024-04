Usa | i docenti potranno portare a scuola un’arma | il Senato repubblicano del Tennessee approva la legge

Un gruppo di studenti dell'Istituto tecnico industriale di Milazzo è stato protagonista di una Gita scolastica da incubo in Puglia. Durante il viaggio tra Alberobello e Fasano, diversi ragazzi e ... (orizzontescuola)

ROMA Si era rivolta direttamente a Sergio Mattarella, la vicepreside dell'istituto di Pioltello finito nella bufera per aver deciso di sospendere le lezioni per il Ramandan. E la richiesta non... (ilmessaggero)