USA | consigliere Trump smentisce l’importante piano | “Non ci sarà”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 10 aprile 2024) USA, ildel candidato alla presidenza Donald: “Non ci” L’obiettivo dell’Europa, della Nato e non solo è quello di porre fine, quanto prima, al conflitto in Ucraina (senza dimenticare anche quello che si sta combattendo in Medio Oriente tra Israele ed Hamas). Guai, però, a parlare di unper la fine della guerra. Negli scorsi giorni si era parlato, appunto, di questa possibilità che Donaldera pronto a mettere in atto. Anche se coloro che lo avevano idolatrato per questa idea devono ricredersi. Motivo? Donald(Ansa Foto) Cityrumors.itAd annunciarlo il noto quotidiano “Washington Post“. Anche se, di conseguenza, un altro giornale ha smentito i “colleghi”: stiamo ...