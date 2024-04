Usa | agenti uccidono nero con 96 colpi

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 17.00 Nuovo video choc sulla violenza delle forze dell'ordine americane sugli afroamericani negli Stati Uniti. Le immagini riprese da una bodycam di un poliziotto il 21 marzo e diffuse solo ora, mostranodi Chicago mentre sparano 96in 42 secondi durante un controllo stradale, uccidendo un automobilista afroamericano di 26 anni. Il ragazzo, Dexter Reed,era stato fermato perché senza la cintura di sicurezza. Secondo gli,si sarebbe rifiutato di scendere e avrebbe sparato per primo, ferendo un agente.

