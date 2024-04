Urgente | si cercano addetti allo scalo | come partecipare alla selezione

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Una nuova offerta di lavoro arriva da una delle regioni italiane più belle, ovvero la Puglia. Leggiamo nei dettagli di cosa si tratta.Se lavorare nei grandi aeroporti è il sogno di una vita,ra questa offerta di lavoro potrebbe fare al caso di molte persone. In particolare, vogliamo segnalare che vi sono delle nuove assunzioni per la figura di addetto/a agli scali aeroportuali per le città di Bari e di Brindisi. Tutti coloro che saranno assunti dovranno prima seguire un corso di formazione sulle operazioni aeroportuali da svolgere.Nuova proposta di lavoro peraddetto/a– InformazioneOggi.itInoltre, sempre all’interno dello stesso corso, ci si formerà anche sulle modalità di assistenza non solo ai vettori, ma anche ai passeggeri. Infatti, l’addetto, ...