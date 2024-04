Uomo in stato confusionale nelle acque di Terracina | interviene la guardia costiera

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 aprile 2024), 10 aprile 2024 – Poco dopo le 12 è pervenuta alla Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo –diuna segnalazione circa la presenza di unin acqua indavanti al tratto più orientale del Lungomare Circe. Valutate le condizioni meteo in atto, caratterizzate da vento teso da libeccio e onda frangente nell’area più prossima alla spiaggia, èdisposto l’invio sul posto di pattuglie terrestri nonché del battello GCB117, mezzo veloce particolarmente utile all’esecuzione di interventi in contesti caratterizzati da basso fondale e che richiedono di poter manovrare in maniera repentina. Il mezzo nautico, giunto sul posto, ha avvicinato l’con non poca difficoltà a ...