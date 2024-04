Uomini e Donne | Puntata Di Oggi | Battibecco Tra Barbara e Salvatore!

(Di mercoledì 10 aprile 2024)di: Gemma esce con Antonino ma quest’ultimo le dice subito che può vederla solo come un’amica.litiga duramente con! Nellaquotidiana di, si è parlato di Gemma che ha iniziato una nuova frequentazione già finita, ma anche di Ida. Polemiche poi su Tiziana e Angelo.di: Antonino frequenta Gemma ma chiude subito! Lasi apre ripartendo dallo scontro tra Ida e Mario che era iniziato già in precedenza. Ida dice di avere gli stessi dubbi anche su Pierpaolo ma il discorso è uscito con Mario proprio perché si era parlato della loro scarsa vicinanza. Mario ...

Nella puntata di Uomini e Donne , in onda oggi su Canale5, tra Salvatore e Barbara esplode una furiosa lite e tra i due personaggi del trono over volano stracci! (comingsoon)

Uomini e Donne : per Gemma è arrivato un nuovo pretendente di nome Marco , che ha 51 anni. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui e sulla sua vita! A Uomini e Donne , i telespettatori hanno da ... (uominiedonnenews)

Terminata la sua esperienza a Uomini e Donne non nel modo che si aspettava, Beatriz D’Orsi è tornata alla sua vita di sempre. Dai contenuti che è solita pubblicare sui social sembra proprio che la ... (tutto.tv)

