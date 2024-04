Uomini e Donne anticipazioni oggi | Daniele innamorato di Gaia?

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ogni giorno, milioni di telespettatori sono in attesa di scoprire le ultime novità dal mondo di, il celebre programma condotto da Maria De Filippi che regala emozioni e colpi di scena. E anche, mercoledì 10 aprile 2024, alle ore 14:45 su Canale 5, il trono classico e quello over promettono momenti intensi. Scopriamo insieme le esclusivedi questa puntata. Temptation Island 2024: svelata la data d’inizio. Presto in ondasceglierà? Nella puntata odierna, il focus sarà sul Trono Over, con una serie di avvenimenti che terranno tutti con il fiato sospeso. Marcello Messina e Tiziana Riccardi ...