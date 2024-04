Università | la classifica Qs | Italia settima al mondo e seconda in Europa Sapienza | Bologna e Padova al top

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Roma, 10 aprile 2024 –, l’è al settimo posto nel, al secondo per quanto riguarda l’. È quanto emerge dalla quattordicesima edizione dellamondiale Qs. In Ue l'è dietro solo alla Germania. Tra gli atenei spicca l'di Roma La, che mantiene la sua leadership mondiale negli studi classici e in storia antica, a testimonianza dell'eccellenza accademicana. A livello mondiale, gli ateneini sino dopo quelli di Stati Uniti, Regno Unito, Cina Continentale, Germania, Australia e Canada. Gli ateneini inTra le eccellenze, Medicina si distingue con trenta piazzamenti in ...

Universita': Luiss in Top 20 mondiale, primato italiano negli studi politici: La classifica compilata dagli analisti della formazione universitaria mondiale, Quacquarelli Symonds (QS), che considera le performance di oltre 1500 Universita' in 96 Paesi e territori, in 55 ...

Quali sono le migliori università al mondo in base alle singole discipline Quattro atenei italiani in top ten, il ranking Qs: E' quanto emerge dal QS rankings by subject 2024 , la classifica mondiale che valuta le università in base alle singole discipline. Se nella classifica generale nessun nostro ateneo riesce a entrare ...