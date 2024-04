Università | la classifica delle migliori del mondo | 4 italiane al top

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Legodono ormai di un'ottima reputazione internazionale, non solo negli studi classici, ma anche in settori come ingegneria e le scienze economiche e sociali. La conferma arriva dal QS rankings by subject 2024, ladeiatenei per disciplina accademica elaborata dagli analisi di QS Quacquarelli Symonds, da cui emerge che la Sapienza di Roma si conferma per il quarto anno consecutivo al primo posto alnegli Studi classici. In un contesto generale che vede il sistema accademico italiano confermare il suo posizionamento generale e aggiudicarsi ben otto piazzamenti nella top ten mondiale grazie alla lente di ingrandimento sui singoli corsi di studio. Fra i Paesi dell'Unione Europea solo l'Olanda supera l’Italia, con 13 materie ai primi dieci posti al ...