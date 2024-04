Università | Italia settima al mondo | seconda in Ue

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La formazione universitariana è al settimo posto nel, al secondo nell'Ue. E' quanto emerge dalla quattordicesima edizione della classifica mondiale delleQs. In Ue l'occupa il secondo posto, dietro solo alla Germania. Tra gli atenei spicca l'di Roma La Sapienza, che mantiene la sua leadership mondiale negli studi classici e in storia antica, a testimonianza dell'eccellenza accademicana. A livello mondiale, gli ateneini sono settimi dopo quelli di Stati Uniti, Regno Unito, Cina Continentale, Germania, Australia e Canada. Tra le eccellenze, Medicina all'di Milano.

Secondo un sondaggio, sono 160 le persone che hanno subìto molestie all’ università La Sapienza di Roma. Gli strumenti messi in campo contro la violenza di genere negli atenei non bastano. Leggi (internazionale)

" Fine Ramadan sia festa nazionale in Italia": ecco l'ultima di Soumahoro: Si tratta della festa controversa per la quale la scuola di Pioltello ha deciso di sospendere le lezioni al pari dell'Università per Stranieri di Siena. Altri guai per Soumahoro. La sua famiglia alla ...

