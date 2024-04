Università | Italia 2a in Ue | 7a al mondo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 13.35 La formazione universitariana è al settimo posto nel, al secondo nell'Ue,dopo la Germania. Così nel rapporto 2024 QS World University Rankings by Subject.4 gli Ateneini al Top La Sapienza di Roma conferma per il quarto anno consecutivo il primato mondiale negli Studi classici. Tra le eccellenze, si classificano l'di Milano per Medicina, Padova per Biologia, la Normale di Pisa per Studi Classici. Scalano la classifica anche il Politecnico di Milano, l'Bocconi, la Federico II di Napoli.