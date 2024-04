Università di Padova | senato accademico respinge mozione contro gli accordi con Israele | proteste davanti all’ateneo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Tensione ieri martedì 9 aprileall’di, dove un centinaio di studenti ha protestatoa Palazzo Bo per chiedere che l’Ateneo non aderisse al bando di cooperazione con le istituzioni di. Gli studenti hanno tentato di entrare dall’ingresso laterale, trovando il presidio di un cordone di agenti di Polizia in tenuta antisommossa. Con 22 voti contrari ilha poi respinto lache chiedeva di bloccare i rapporti con gli atenei di Tel Aviv. “Durante ilè stata bocciata la nostrache chiedeva revisione e cessazione dei rapporti tra Unipd e– ha detto Elena Ruzzon, rappresentante degli studenti -. Nonostante le varie proposte ...

Scoperta la serratura della febbre emorragica della Crimea - Congo: Il team dell'Università di Padova, partner di INF - ACT, ha partecipato alla scoperta che può cambiare le strategie di prevenzione di questa malattia infettiva

Sapienza prima al mondo per Studi classici, PoliMi settimo per Arte/Architettura: A seguire, troviamo Scienze Biologiche con 29 italiane, capeggiate dall'Università di Padova e Fisica e Astronomia che vede la Sapienza di Roma affermarsi come migliore italiana in questo ambito. ...