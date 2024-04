Un’intera scuola ci mette la faccia | e tu?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 aprile 2024) "Ci metto la" è un progetto che ha l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi dellasecondaria di I grado e più in generale tutti i cittadini, per informarli sulle aziende in cui si producono delle deliziose marmellate di arance e limoni, le quali vengono coltivate in alcuni territori siciliani sottratti alla mafia. A noi ragazzi è stato richiesto di progettare e realizzare i copri tappi delle marmellate, come si può vedere dalla foto. Abbiamo deciso, insieme all’insegnante, di creare dei volti adornati da lunghe ciocche di capelli che si intrecciano a motivi zentangle e fette di arancia. In questo modo ogni copritappo di marmellata ha il proprio disegno: tanti volti con espressionili e tratti del viso singolari. Ma perché proprio la? Beh, laè una cosa che ci differenzia ...