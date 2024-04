Una scheggia il Samsung Galaxy Book 4 Edge con Snapdragon X Elite

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nell’ottobre 2023, Qualcomm ha lanciato lo, l’attuale processore di punta dell’azienda basato su ARM per laptop Windows che promette non solo di offrire prestazioni per watt migliori rispetto ai processori basati sull’architettura x64 di AMD e Intel, con conseguenti prestazioni e batteria eccellenti, ma anche per battere il chipset M3 di Apple che fa il suo dovere nell’ultima iterazione del MacAir. Microsoft vuole sfruttare i risultati di Qualcomm a proprio vantaggio e mostrare al mondo che i laptop Windows possono battere i Mac. Stando a quanto riportato da “SamMobile“, Microsoft sta pianificando di mostrare i laptop con i processoriin un evento che si terrà il 20 maggio. Durante questa demo, la società intende dimostrare che questo ...

"Il riso non può essere buono a LOL, perché a LOL il riso è vietato": intervista a Rocco Tanica, Claudio Santamaria e Lunanzio , personaggio di Loris Fabiani, vincitore di LOL Talent Show. La quarta ... (movieplayer)

Cosa è accaduto nell' ultima registrazione del Serale di Amici 23, guidato da Maria De Filippi? Prima dell' attesissimo appuntamento che andrà in onda il sabato sera su Canale 5, ecco le ... (blogtivvu)

Chiavetta USB 128GB: porta a casa questa scheggia con soli 8€ - La chiavetta USB Kingston da 128GB, merito di un immenso sconto Amazon del 55%, è il meglio che tu possa acquistare ad un prezzo così basso.telefonino

Gubbio, di corsa per le vie cittadine e tra i saliscendi con la 360°Assicura-Trail «Città di Pietra» - Il podio ha premiato i vincitori assoluti in una competizione tiratissima e avvincente ... Nella 10 chilometri hanno prevalso l’eugubino Andrea Lilli in campo maschile e Asia Lanuti di scheggia e ...ilmessaggero

Costacciaro, concessa solo una pluriclasse alle scuole medie: ci sono tre disabili. Protestano le famiglie - COSTACCIARO - Una pluriclasse con diciotto alunni e tre disabilità, di cui due gravi, tutti in una sola sezione e in un’unica aula dal prossimo settembre per l’anno ...ilmessaggero