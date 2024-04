Una grossa novità in arrivo | il segno che cambia vita | l' oroscopo di Branko

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 aprile 2024) L'didi mercoledì 10 aprile Ariete Liberi di andare per la vostra strada, seguite la vostra ambizione, arriverete al traguardo. Dovete però sempre studiare, cercare appoggi eccellenti. Positive notizie scritte, giorno ottimo per riunioni di lavoro o di affari, congressi e conferenze, viaggi. Venere è felice perché congiunta al Sole, rompete il ghiaccio se siete alla conquista, non fate i timidi ma nemmeno i prepotenti. Avrete quello che sognate e che meritate, prima dell'estate. Toro Nella prima Luna della primavera congiunta a Giove e Urano, spinge verso nuove esperienze e propone il concetto che a tutti deve essere concessa la possibilità di realizzare il proprio destino. Transito ottimo per affari. Nonostante l'incertezza generale sul piano delle domande e delle offerte, voi dovete proseguire con ...