Una città su misura Dal centro a Pedemontana Ecco il Pgt partecipato

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Via al Piano di governo del territorio: "Chiediamo il contributo di tutti", dice il sindaco Maurizio Bono. Verde, servizi, commercio e mobilità i macro temi sui quali Arcore vuole una mano da studenti, imprenditori, operai, impiegati, casalinghe, pensionati, ma anche da chi non abita qui e ci viene magari per lavoro o divertimento. Quattro questionari, pochi minuti per compilarli, "per noi un aiuto prezioso per voltare pagina", aggiunge Serenella Corbetta, assessora con delega alla partita. L’Amministrazione parte dallo stato di fatto - due stazioni ferroviarie e due linee e la vicinanza all’autodromo - alla ricerca di una nuova identità e non sarà facile tra grossi progetti da definire, come il destino dell’ex Olivetti, o l’integrazione della Casa della Comunità al San Giuseppe con il resto del borgo, ein arrivo, ...