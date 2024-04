(Di mercoledì 10 aprile 2024) Momenti terribili per undelche martedì sera si èto allo stadio dell'Arsenal pur essendoci il divieto di trasferta: è stato individuato e picchiato adai sostenitori dei Gunners.

Mandorlini intervenuto a Rai Radio 1 è tornato a parlare della sua esperienza all’Inter, da grande tifoso nerazzurro. Poi un aneddoto su Beppe Bergomi e non solo. DA TIFOSO – Andrea Mandorlini ... (inter-news)

La Juventus ha un tifoso a sorpresa. Si tratta di Mesut Ozil che con un tweet, in cui ha ripercorso brevemente la sua carriera, rivela quello che è il suo unico rimpianto: non aver giocato con la ... (sportface)

Un tifoso del Bayern Monaco si infiltra tra quelli dell’Arsenal: lo picchiano a turno - Momenti terribili per un tifoso del Bayern Monaco che martedì sera si è infiltrato allo stadio dell'Arsenal pur essendoci il divieto di trasferta: è ...fanpage

Chi ha scoperto Buongiorno: “Penso che Ale non si trasferirebbe alla Juve” - Benedetti, ex difensore del Torino e successivamente ex responsabile della Scuola Calcio ha parlato del possibile futuro di Buongiorno ...ilmilanista

"Puro calcio", "Altro gioiello": Barido show, tifosi Juve estasiati sui social - L'argentino, arrivato un paio di mesi fa, continua a incantare con le sue giocate ed entusiasma il popolo bianconero ...tuttosport