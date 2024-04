Un test per valutare i magistrati non è una cosa da pazzi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 10 aprile 2024) il Guardasigilli Carlo Nordio intendeil loro stato d’animo, la loro lucidità, la loro serenità, la loro capacità psico-attitudinale. Vedremo come finirà. Di certo un po’ di equilibrio è necessario I giornalisti che si occupano di cronaca raccontano episodi gustosi, alcuni dei quali divertenti, come quel giudice che nel pieno del dibattimento lasciò attonite le parti, pm, avvocati e imputato, guadagnando l’uscita al grido di «ho i ceci sul fuoco». Ovviamente non c’era alcun fornello dimenticato acceso e neppure una pentola che rischiava di incendiare la casa. Semplicemente, il magistrato era un po’ originale. Forse troppo per chi, dovendo amministrare la Giustizia, decide della vita delle persone, della libertà e dei risarcimenti. Altro aneddoto raccontato nei corridoi dei tribunali riguarda il giudice che, appartatosi con un minorenne in una sala ...