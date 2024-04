Un Posto al Sole anticipazioni dal 15 al 19 aprile | Diana morirà?

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Scopriamo insieme cosa ci riserveranno le puntate di Unalin onda dal 15 al 192024; la vita diè appesa a un filo! Preparati per una settimana ricca di emozioni, colpi di scena e rivelazioni sorprendenti che terranno incollati allo schermo tutti gli appassionati della soap partenopea. Temptation Island 2024: svelata la data d’inizio. Presto in onda UnalLunedì 152024 Il quarantesimo compleanno di Viola porta con sé nuove dinamiche e tensioni. Damiano si avvicina nuovamente a Viola, suscitando la gelosia di Rosa. Nel frattempo, Eugenio si rende conto che il suo matrimonio è al capolinea, mentre Valeria indaga sulla natura del suo rapporto con Niko. ...

