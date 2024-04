Un Posto al Sole anticipazioni 10 aprile | il lato oscuro di Nunzio

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Nell’appassionante episodio di Unaldel 102024, le emozioni saranno al centro della scena, portando a decisioni che cambieranno il corso delle vite dei protagonisti. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa puntata carica di colpi di scena. Temptation Island 2024: svelata la data d’inizio. Presto in onda Unal10rivela un, tormentato dal senso di colpa per quanto accaduto a Diana, mostrerà undel suo carattere che lascerà tutti senza parole. Rossella, in particolare, rimarrà sconvolta nel vedere l’amico così aggressivo e fuori ...