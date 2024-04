Un posto al sole | anticipazioni 10 aprile 2024 | la decisione di Clara

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 10 aprile 2024)Curcio maturerà un'importantenel corso della puntata di Unaldi mercoledì 10. La donna, di recente, dopo essere tornata a vivere a casa di Alberto con il piccolo Federico, ha scoperto con sgomento di aspettare un figlio da Eduardo Sabbiese. Quest'ultimo, però, dopo aver appreso da Rosa della sua scelta di trasferirsi da Palladini, è rimasto profondamente deluso e, quandosi è recata da lui in prigione per annunciargli la novità, le ha chiesto di non andare più a trovarlo e di dimenticarlo. A quel punto, la Curcio non gli ha più detto di essere incinta e ha deciso di interrompere la gravidanza suscitando la reazione soddisfatta e compiaciuta di Alberto, intenzionato a riunire la loro famiglia e a riconquistare la sua ex ...