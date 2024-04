Un pesce palla di nome Fedez

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Quandosale sullo sgabello di Belve, atteso come neanche il prossimo derby Milan-Inter (lo share è volato al 12,6%, più di 2 milioni di spettatori), in un attimo ci sembra di sentire: «Io so’ Rosa Ricci e tu chi ca°°o sei?». Lo stesso piglio dell’eroina di Mare Fuori: per il nemico nessuna pietà. Marracash in un dissing lo definì: «Il nano con la sindrome di Napoleone», ma è assolutamente riduttivo.è un Caligola imprevedibile, imperatore di un regno virtuale e potentissimo. A tratti tuttavia quando storce il collo, ricordava anche Lady Diana nella mitica intervista alla BBC, con quel fare da agnello sacrificale che alla fine vince e convince. E lui ha vinto. E noi sappiamo che anche chi si è visto la partitona spettacolare tra Real Madrid e Manchester City in fondo ha rosicato per essersi perso le lacrime amare di Federico. Un ...