Un muro come difesa Per evitare disastri e acqua in pista stanziati 725mila euro

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Entra nel vivo il piano per la messa in sicurezza del tratto urbano del fiume Santerno. Degli 8,5 milioni dia gennaio dalla struttura guidata dal commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione, Francesco Paolo Figliuolo,andranno subito all’intervento di rifacimento delperimetrale dell’Autodromo perche si ripetano gli allagamenti del paddock di maggio e novembre 2023. I restanti 7 milioni e 775milaverranno invece destinati al più complessivo progetto di messa in sicurezza della vasta area che va dal ponte della Tosa a quello della ferrovia. Così prevede una delibera che la Giunta porterà a breve in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva dell’intervento in "somma urgenza". Il punto di partenza è ...