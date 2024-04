Un giardino botanico al Policlinico All’ingresso della Clinica pediatrica arredi e fioriere per l’ortoterapia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Una nuova veste per le aree esterne dell’ingresso al piano rialzatoe unortopensato per baby pazienti, familiari, personale sanitario. "Il Filo Verde di Arianna è nato dalla cura e dal rispetto verso i bambini – commenta Giuliana Gori, presidente di “Per Arianna Cooke“ – ed è per questo che abbiamo riqualificato l’ingresso principale, migliorato l’impatto visivo del corridoio, trasformato il terrazzo in un luogo fruibile". Con una raccolta fondi l’associazione ha pavimentato l’area esterna, rivestito la pensilina, schermato l’intercapedine con pannelli frangisole rimovibili, posato la scritta colorata, corpi illuminanti e tre sagome stilizzate di alberi in legno, come simbolo di accoglienza. "Le progettiste, l’architetto Maria Pia Germani e la botanica ...