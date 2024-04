Un gesto bellissimo | Kate la più gradita dei reali | cosa ha convinto tutti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) La lunga assenza e il mistero prima dell'annuncio della malattia non hanno indebolito la figura della futura regina del Regno Unito. Catherine Middleton ha sostituito William come membro reale più popolare del Paese. Un nuovo sondaggio di YouGov ha rilevato che tre quarti degli inglesi (76%) hanno una visione positiva di, in aumento di sei punti rispetto al sondaggio di inizio anno. La sua crescente popolarità fa slittare il marito erede al trono al secondo posto, con un indice di popolarità pari al 73%. A grande sorpresa, nella classifica lo segue la zia, la principessa Anna, vista positivamente dal 71% delle persone. Al quarto posto c'è re Carlo, con il 63% delle preferenze. Seguono il principe Edoardo, con il 54%, mentre la Regina Camilla sembra dividere l'opinione pubblica con un indice di popolarità del 50%. Il principe Harry è leggermente più ...