Un aprile in mezzo alla natura con l’Orto Botanico di Bergamo

(Di mercoledì 10 aprile 2024)di“Lorenzo Rota” accoglie la nuova stagione con la «Festa di Primavera», in programma nella mattinata di domenica 14, e la «CNC City Nature Challenge», dal 26 al 29. Ecco tutti gli appuntamenti

L’incontro è stato promosso d all’Unione Industriali Napoli insieme all’Associazione ex Parlamentari della Repubblica ed il tema è “ Pnrr e Mezzogiorno . La sfida della coesione economicamente ... (impresaitaliana)

domenica 7 aprile torna la Wizz Air Milano Marathon . L'edizione 2024 della maratona del capoluogo meneghino torna con una veste completamente rinnovata, soprattutto per ciò che concerne il suo ... (ilgiornaleditalia)

Il mercato immobiliare influenzato dalla guerra, il caso Spagna - Frankfurter Allgemeine Zeitung ha riferito il 4 aprile che i polacchi preoccupati per un’imminente ... Al posto di coloro che possono permettersi case da mezzo milione di euro senza accendere un mutuo ...money

Cronaca meteo diretta - Maltempo a Como, si stacca la copertura dal tetto di un palazzo - Video - CRONACA, una parte di copertura del tetto di un condominio si è staccata durante l'ondata di maltempo che ha colpito la città di Como nella mattina di mercoledì 10 aprile. Nel complesso condominiale ...3bmeteo

Sulmona : domanica 14 aprile, “Lo stato dell’Arte | Souls for tech” - Sulmona, 10 aprile- Domenica 14 aprile, nel Complesso della SS. Annunziata a Sulmona, il Laboratorio d’arte MAW, in occasione dei suoi dieci anni di attività, presenta “Lo stato dell’Arte | Souls for ...corrierepeligno