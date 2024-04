Un 25 aprile in bicicletta | il programma della Festa della Liberazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Cesenatico celebrerà il 25con un ricco cartellone di eventi, in occasione del 79esimo anniversariodal regime nazifascista. La celebrazione si svolgerà in, il mezzo più utilizzato dalle staffette partigiane e dai partigiani dell’epoca. Il 25laverrà così utilizzata per onorare i luoghimemoria di Cesenatico. Il primo appuntamento è alle 9 del mattino al cimitero cittadino in via Mazzini, per la deposizione di una corona commemorativa e alle 9.30 è prevista la partenzapedalata fino a Ponte Ruffio, dove anche qui verrà deposta una corona, per poi tornare a Cesenatico attraverso la Ciclovia del Pisciatello, fino a raggiungere il Parco ...