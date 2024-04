Ultime Notizie Roma del 10-04-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 aprile 2024)Daily News radio giornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione la guerra in Medio Oriente in apertura di giornale il Ministro della Difesa israeliano smentisce le parole del premier Netanyahu ha detto al suo omologo americano che te la vive non ha deciso esattamente quando invaderà il distretto meridionale di Raf a Gaza la dichiarazione del ministro della difesa è in conflitto con le precedenti affermazioni di Netanyahu secondo cui Israele ha già fissato una data per l’operazione è la più hanno annunciato da Israele di invadere Rafa dove sono ammassati circa 1,4 milioni di palestinesi sfollati ha suscitato il timore di una catastrofe Umanitaria il presidente degli Stati Uniti Joe biden ha chiesto a Israele di accettare una lateralmente un cessate Il fuoco è la durata da 6 a 8 settimane torniamo sulle ...