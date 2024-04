Ultime Notizie Roma del 10-04-2024 ore 19 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 aprile 2024)Daily News radio giornale e siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno torniamo sulle esplosioni a Suviana in apertura si cercano i quattro dispersi Anche se le speranze di trovare in vita sono ormai ridotte a quasi Zero sono tre le vittime accertate sospese per il momento le operazioni dei Vigili del Fuoco L’acqua continua a salire è invaso ormai anche tutto il piano meno 8 ma non si capisce da dove sta entrando cosa è successo E su cosa stavano lavorando gli operai su questo si indirizzano le indagini aperte della procura di Bologna sulla strage alla centrale anche grazie alle testimonianze dei tre operai illesi Erano quindici in tutto di tre ditte stavano lavorando ad attività di collaudo nella centrale c’era anche una classe in gita abbiamo deciso come CGIL UIL di Indire per domani a Bologna uno ...