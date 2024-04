Ultime Notizie Roma del 10-04-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 10 aprile 2024)Daily News radio giornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sarebbe in pericolo di vita secondo quanto ha preso uno dei cinque tecnici rimasti gravemente feriti nell’esplosione alla centrale elettrica Enel Green Power del Lago di Suviana che si trova ricoverato in prognosi riservata nella rianimazione del Centro Studi di Pisa l’uomo ustioni Seren diverse parti del corpo e medici non hanno ancora sciolto la prognosi le altreci portano all’otto nel mondo del teatro scomparsa all’età di 7-8 anni l’attrice Paola Gassman figlia di Vittorio e protagonista insieme al compagno Ugo Pagliai della scena teatrale italiana era malata da qualche tempo a darne la notizia la famiglia avrebbe conosciuto una giovane turista italiano e avrebbe consentito a seguirlo Nel suo appartamento sulla Play Le Palme nell’isola ...