Ultime Notizie Roma del 10-04-2024 ore 10 | 10

(Di mercoledì 10 aprile 2024)Daily News radio giornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’inferno sull’Appennino bolognese nella centrale elettrica Enel del Lago di Suviana si è scatenato intorno alle 14:30 di ieri quando una turbina è esplosa l’ottavo piano sotto lo zero causando primo un incendio e poi l’allargamento del nono con crollo di un solaio l’esplosione è il successivo crollo hanno travolto almeno 12 tecnici tutti di ditte esterne che lavoravano alla messa in opera di adeguamenti della centrale in tre all’ottavo piano sono morti sul colpo o altri sono stati investiti dal soffitto crollato prima che un tubo refrigerante della turbina alla gas l’ambiente quattro persone risultano disperse 5 invece sono gravemente ferite ricoverate negli ospedali di Parma Cesena Bologna e Pisa È una 22enne francese la ragazza trovata morta venerdì in un ...