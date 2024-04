Uisp | poule scudetto e coppa Baglini Ecco le quattro regine La sorpresa Mb Team

(Di mercoledì 10 aprile 2024). Tre certezze e unainaspettata. Saranno i campioni in carica dell’Arena Metato, G.O.77 I Passi, Torcigliano ed Mba giocarsi il titolo(finale il 29 aprile). Ma se le prime tre avevano dato l’idea di avere qualcosa in più delle avversarie, l’Mbha sorpreso tutti con un finale di stagione travolgente. Girone A. E’ 1-1 nel derby pisano tra Arena Metato e G.O.77 I Passi. Sardelli risponde al vantaggio locale siglato da Bozzi. “Partita vera, nonostante il passaggio del turno già ottenuto da entrambe le squadre - assicura Gianluca Franchi dell’Arena Metato -. Ancora una volta c’è stato un grande tifo”. “Bella partita e tifo spettacolare” ribadisce Manuel Puntoni del G.O.77 I Passi. Inutile il 3-0, a tavolino, del Bellariviera sul Tdl Soccer. ...

