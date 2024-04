Udinese | KO Lovric e Thauvin | le condizioni

Udinese-Inter è il monday night match, il posticipo di lunedì 7 aprile della 31esima giornata della Serie A 2023/34 che prenderà il via a... (calciomercato)

Brutta tegola per l` Udinese di Gabriele Cioffi . Entrato al 62` della sfida contro l`Inter, valida per la 31esima giornata di Serie A e che si... (calciomercato)

Udinese, non solo Lovric: occhio anche all'infortunio di Thauvin - Sono previsti tra oggi e domani gli esami strumentali di Lovric e Thauvin dopo gli infortuni riportati nel match contro l'Inter. Come vi abbiamo già anticipato, la situazione più grave sembra essere ...fantacalcio

Lovric e Thauvin infortunati, in agguato un lungo stop: l’Udinese trema - Per avere certezze bisognerà attendere visto che gli accertamenti per stabilire l’entità degli infortuni, e le relative prognosi, sono stati programmati tra ...messaggeroveneto.gelocal

Udinese – Inter 1-2: pagelle fantacalcio e highlights - Voti fantacalcio e highlights di Udinese - Inter, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A 2023/2024: Frattesi è il migliore del match ...calciomagazine