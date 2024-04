(Di mercoledì 10 aprile 2024) Kiev, 10 apr. (Adnkronos) – Il presidente dell’Volodymyrsi è detto ”scettico” suldi pace illustrato dall’ex presidente degli Stati Uniti Donalde che prevede la cessione di alcuni territori alla Russia. Nel corso di un’intervista esclusiva con Politico,ha avvertito che l’influenza russa ha penetrato il sistema politico statunitense e ha respinto l’odea die dei suoi alleati per porre fine rapidamente alla guerra.Nel corso di una intervista alla Bild,ha poi ricordato di essere disposto a incontraree di averlo invitato a recarsi presto in. L'articolo CalcioWeb.

