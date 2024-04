Ucraina | Russia attacca infrastrutture energetiche a Odessa e Mykolaiv

(Adnkronos) – La Russia ha problemi con i propri missili. L'Ucraina riceve altre armi , ma non sono ancora quelle che Kiev aspetta per provare a invertire il corso della guerra. Il conflitto mette a ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – La Russia ha problemi con i propri missili. L’Ucraina riceve altre armi , ma non sono ancora quelle che Kiev aspetta per provare a invertire il corso della guerra. Il conflitto mette ... (ildenaro)

(Adnkronos) – L’Ucraina spinge per una conferenza di pace in Svizzera da tenersi alla metà di giugno – per approfittare della presenza in Europa di Joe Biden, che sarà al G7 in Puglia dal 13 al ... (ildenaro)