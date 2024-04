(Adnkronos) – La Russia ha problemi con i propri missili. L’Ucraina riceve altre armi , ma non sono ancora quelle che Kiev aspetta per provare a invertire il corso della guerra. Il conflitto mette ... (ildenaro)

(Adnkronos) – La Russia ha problemi con i propri missili. L'Ucraina riceve altre armi , ma non sono ancora quelle che Kiev aspetta per provare a invertire il corso della guerra. Il conflitto mette a ... (webmagazine24)

Ucraina, in Svizzera conferenza di pace ma senza Russia: cosa fa la Cina - Che la Svizzera intenda ospitare una conferenza di pace ad alto livello sull'Ucraina non è né un mistero né tantomeno una novità. Bloomberg, come riferiamo nel nostro live di guerra… Leggi ...informazione

Ucraina, Russia attacca infrastrutture energetiche a Odessa e Mykolaiv - La Russia ha effettuato un attacco notturno alle infrastrutture energetiche nelle regioni di Odessa e Mykolaiv. Lo hanno riferito le forze di difesa meridionali dell'Ucraina, precisando che Mosca ha p ...adnkronos

Per il Wall Street Journal i droni Usa dati a Kiev non servono - I droni forniti da alcune startup Usa sono inefficaci. A Kiev non rimane che bussare alla porta della Cina, Paese amico di Putin.lanotiziagiornale