Ucraina | nuovi intensi attacchi russi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 10.58delle forze russe in. L'allarme è scattato nella Regione di Odessa, nel Sud del Paese, e in quelle di Dnipropetrovsk, Kirovad e Mykolaiv. Esplosioni sono state segnalate anche nella città di Zaporizhzhia. Intanto, il presidente ucraino, Zelensky, boccia l'ipotesi di mettere fine al conflitto attraverso forti concessioni territoriali a Mosca. In un'intervista a Politico, ha detto di aver invitato Trump a visitare l'e ha messo in guardia sulle infiltrazioni di Mosca nella politica americana.