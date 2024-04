(Adnkronos) – La Russia ha problemi con i propri missili. L’Ucraina riceve altre armi , ma non sono ancora quelle che Kiev aspetta per provare a invertire il corso della guerra. Il conflitto mette ... (ildenaro)

Ucraina: Zelensky a "Politico", Russia esercita influenza sulla politica Usa (2) - Nel corso dell'intervista, Zelensky ha espresso frustrazione nei confronti degli alleati occidentali per l'insufficienza degli aiuti ...agenzianova

Ucraina: Mosca attacca infrastrutture energetiche a Odessa - Kiev, 10 apr. (Adnkronos) – La Russia ha effettuato un attacco notturno alle infrastrutture energetiche nelle regioni di Odessa e Mykolaiv. Lo hanno riferito le forze di difesa meridionali dell’Ucrain ...ilsannioquotidiano

Piano di Trump o guerra mondiale: in Ucraina ci sono solo due vie d’uscita - Trump ha un piano per cessare il conflitto in Ucraina che però non piace a Zelensky: l'unica alternativa però è lo scoppio di una guerra mondiale tra Russia e Nato.money