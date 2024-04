Ucraina | la Svizzera annuncia la conferenza di pace | il no di Mosca e le altre incognite

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Si terrà a Lucerna, in, ladisull’. L’ufficializzazione è arrivata dal governo di Berna, che ha anche anticipato che la Russia non ci sarà. Il vertice si svolgerà il 15 e il 16 giugno, a Burgenstock resort, dopo il G7 che si tiene in Puglia dal 13 al 15 giugno. Questa settimana, ha spiegato nel corso di unastampa il ministro degli Esteri elvetico Ignazio Cassis, partiranno gli inviti per oltre 100 Paesi. “Il primo Paese con il quale abbiamo parlato, dopo naturalmente l’, è stato la Russia, perché non ci può essere un processo disenza la Russia, anche se non ci sarà a questo primo incontro”, ha chiarito Cassis. Laladi ...

Ucraina-Svizzera: presidenti Zelensky e Amherd a colloquio, focus su summit di pace - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto oggi un colloquio con la presidente della Confederazione elvetica, Viola Amherd, per ...agenzianova

Ucraina: Zelensky, pronto a discutere piano di pace suggerito da Trump - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto pronto a parlare direttamente con l'ex presidente statunitense, Donald Trump, per ...agenzianova

Mosca, non invitati in Svizzera, in ogni caso rifiuteremmo - (ANSA) - ROMA, 10 APR - La Svizzera non ha invitato la Russia alla conferenza per la pace in Ucraina, e qualora dovesse arrivare un invito Mosca lo rifiuterà. Lo ha affermato l'ambasciata russa in ...tuttosport