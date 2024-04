(Di mercoledì 10 aprile 2024) Questa settimana partiranno gli inviti a oltre 100 Paesi. Il ministro degli Esteri Cassis: "Non ci può essere un processo disenza la, anche se non cia questo primo incontro" Ladisull'si terrà inil 15 e 16, nel Burgenstock resort di Lucerna. Lo ha

Il Presidente: "Mi assumo la responsabilità. Non siamo in guerra con la Russia ma non dobbiamo lasciarla vincere" La Francia non esclude l'invio di truppe in Ucraina . Lo ha dichiarato il presidente ...

Ucraina, annuncio della Svizzera: il 15 e 16 giugno conferenza di pace, la Russia non ci sarà - (Adnkronos) - La conferenza di pace sull'Ucraina si terrà in Svizzera il 15 e 16 giugno, nel Burgenstock resort di Lucerna. Lo ha reso noto il governo di Berna, secondo cui Mosca non sarà presente all ...

A giugno conferenza di pace in Svizzera, ma Mosca non ci va - 'E' un progetto dei dem americani, hanno bisogno di fotografie e video di eventi che indicherebbero che il loro progetto Ucraina è ancora a galla'.

Ucraina, la Svizzera annuncia una conferenza di pace a giugno, ma la Russia non ci sarà - Il governo svizzero ha annunciato che il 15 e 16 giugno prossimi ospiterà una conferenza sulla pace per l'Ucraina, subito dopo il G7 in Italia che si tiene dal 13 al 15 giugno. Si svolgerà a Lucerna, ...