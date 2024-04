Uccisa e nascosta nell' armadio in camera da letto | il giallo della commercialista

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Trent'anni dopo l'omicidio di Antoa Di Veroli, i legalisorellavittima hanno depositato in procura a Roma un'istanza per la riapertura del caso irrisolto. Il corpodi 47 anni, assassinata con un colpo di pistola, è stato scoperto il 10 aprile 1994 in un...